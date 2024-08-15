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Названа стоимость самой дешевой «однушки» в Москве

Самая дешевая однокомнатная квартира в Москве стоит 4,52 млн рублей

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Антон Денисов/РИА Новости

Стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в Москве оценивается в 4,52 млн рублей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

«Однушка» находится на третьем этаже пятиэтажного дома в Новой Москве. Площадь лота составляет 33 квадратных метра.

Покупка однокомнатной квартиры в Москве рядом с метро обойдется значительно дороже. Так, цена самого бюджетного варианта, доступного на столичном рынке сейчас, составляет 6 млн рублей. Квартира площадью 38,7 «квадрата» расположена в 10 минутах ходьбы от станции «Санино».

Чтобы сейчас приобрести «однушку» в ипотеку на вторичном рынке Москвы, необходимо зарабатывать не менее 273 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты. Для покупки двухкомнатной квартиры заемщику необходимо иметь доход выше 400 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы переплатить за квартиру в хорошем районе.

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