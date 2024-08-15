Стало известно, на сколько задерживается доставка товаров из КНР

Представители логистического рынка сообщают о значительном увеличении сроков доставки товаров из Китая через порт Владивостока. Об этом в ходе беседы с «Газетой. Ru» рассказал руководитель департамента логистики «ЕТЕ» Евгений Школьный.

«Все проблемы идут волнообразно. Изначально все хотят везти дешево — идут на морской сервис. Как только морской маршрут надламывается, у импортеров не остается выбора, как идти на прямое ЖД (чуть дороже). Через какое-то время, по тем же причинам, сухопутные погранпереходы тоже переполняются. Импортеры идут уже на автомобильные перевозки. Через какое-то время и они забиваются, и начинают страдать сроки. Импортеры идут на авиа. Сейчас, например, на авиаперевозки из Китая, из большинства регионов, перебукованы до конца августа», — комментирует Школьный.

Проблемы начались несколько дней назад и продолжаются до сих пор. По данным Asia Import Group, задержки при перемещении грузов через порт составляют около трех недель.

Эксперт называет несколько причин возникших трудностей, включая нехватку контейнеров в Китае и дисбаланс между импортом и экспортом. На один экспортный контейнер приходится 2,5 импортных, что приводит к нехватке фитинговых платформ для импортных контейнеров.

В качестве альтернативы морской доставке предлагаются автомобильные и железнодорожные перевозки, а также транспортировка через порты Новороссийска и Санкт-Петербурга. Однако и эти варианты сталкиваются с трудностями. Участники рынка предупреждают о росте стоимости доставки из-за простоев вагонов и контейнеров.

«Ситуация с увеличением сроков доставки через порты Дальнего Востока обязывает импортеров переходить на автомобильный способ доставки грузов, что дороже, но быстрей в сегодняшних реалиях», — подытожил эксперт.

Накануне стало известно, что ситуация с платежами российских импортеров в Китай ухудшается : региональные банки Китая начинают блокировать переводы из России. Импорт по итогам первого полугодия снизился на 10%, а закупки из Европы упали на 25%.

Ранее у российских компаний зависли миллиарды за рубежом.