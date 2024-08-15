Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Райффайзенбанк полностью прекратит валютные переводы для физлиц

Валютные переводы физлиц в Райффайзенбанке станут невозможны со 2 сентября

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Начиная с 2 сентября 2024 года, Райффайзенбанк прекращает проведение всех исходящих денежных переводов в иностранной валюте для частных клиентов. Об этом пишет РБК.

Это решение принято в соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ) к материнской группе Raiffeisen Bank International (RBI).

«Со 2 сентября 2024 года Райффайзен Банк больше не сможет проводить исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий клиентов физических лиц», — сообщил представитель клиентской поддержки.

Ограничения на валютные операции Райффайзенбанк вводил поэтапно с июня 2024 года по требованию корреспондентских банков и регуляторов. Сначала были остановлены долларовые переводы, затем установлены высокие комиссии до $1 тыс./€1 тыс. и ограничения по суммам и странам.

Группа RBI объявила о планах сократить бизнес в России еще в 2022 году из-за санкций, но активно реализовывать их начала только в 2024-м под давлением ЕЦБ. Согласно его требованиям, к 2026 году Райффайзенбанк должен сократить кредитный портфель и объемы международных платежей на 65% по сравнению с III кварталом 2023 года.

В конце июля в РФ во втором чтении Госдума приняла закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы, предоставляющие услуги юридическим лицам. Надзор за их деятельностью будет осуществлять Центробанк. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее в России аннулировали лицензию на банковские операции у ООО «Америкэн экспресс банк».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами