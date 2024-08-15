Райффайзенбанк полностью прекратит валютные переводы для физлиц

Начиная с 2 сентября 2024 года, Райффайзенбанк прекращает проведение всех исходящих денежных переводов в иностранной валюте для частных клиентов. Об этом пишет РБК.

Это решение принято в соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ) к материнской группе Raiffeisen Bank International (RBI).

«Со 2 сентября 2024 года Райффайзен Банк больше не сможет проводить исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий клиентов физических лиц», — сообщил представитель клиентской поддержки.

Ограничения на валютные операции Райффайзенбанк вводил поэтапно с июня 2024 года по требованию корреспондентских банков и регуляторов. Сначала были остановлены долларовые переводы, затем установлены высокие комиссии до $1 тыс./€1 тыс. и ограничения по суммам и странам.

Группа RBI объявила о планах сократить бизнес в России еще в 2022 году из-за санкций, но активно реализовывать их начала только в 2024-м под давлением ЕЦБ. Согласно его требованиям, к 2026 году Райффайзенбанк должен сократить кредитный портфель и объемы международных платежей на 65% по сравнению с III кварталом 2023 года.

В конце июля в РФ во втором чтении Госдума приняла закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы, предоставляющие услуги юридическим лицам. Надзор за их деятельностью будет осуществлять Центробанк. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее в России аннулировали лицензию на банковские операции у ООО «Америкэн экспресс банк».