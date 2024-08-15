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Экономист объяснил выгоду от запрета на экспорт бензина

Экономист Вавилов: запрет на экспорт бензина удержит цены ниже 70 рублей за литр

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Сергей Аверин/РИА Новости

Цены на топливо на заправках не увеличатся до 70 рублей за литр в ближайшее время, несмотря на прогнозы СМИ. Такое мнение высказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в интервью агентству «Прайм».

По его словам, российским властям пришлось продлить до 31 декабря запрет на экспорт бензина для поддержания стабильной ситуации на рынке. Также на ситуации с ценами сказались плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, трудности с доставкой топлива по железнодорожным путям и общее снижение нефтедобычи.

Вавилов считает, что правительство приняло соответствующее решение своевременно. Реакция властей позволит удержать стоимость бензина ниже отметки в 70 рублей за литр и не допустить влияния негатива на реальную жизнь россиян.

14 августа российское правительство одобрило продление запрета на экспорт бензина до конца 2024 года. В кабмине объяснили, что такое решение было принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее сообщалось, что в РФ зафиксировали увеличение поставок бензина на внутренний рынок.

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