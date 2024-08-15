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Аналитик рассказал, что будет с курсом рубля до конца года

Аналитик Антонов: доллар будет стоить 90-100 рублей до конца года

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Shutterstock

Сильное снижение курса рубля относительно доллара в ближайшем будущем не ожидается. Об этом kp.ru рассказал руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По его словам, резкое падение, которое произошло в последнюю неделю, является скорее эмоциональным движением. Аналитик уточнил, что подобные колебания допустимы на узком рынке, на котором представлено небольшое число продавцов и покупателей.

«Для серьезной девальвации поводов пока нет, рублевые ставки остаются сверхпривлекательными, и экспортеры продолжат переводить основную часть валютной выручки в рубли», — сказал эксперт.

До конца 2024 года курс американской валюты будет находиться в пределах 90-100 рублей, ближе к нижней границе, заключил Антонов.

Накануне кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал «Газете.Ru», что официальные курсы доллара и евро на следующей неделе составят 84-89 рублей и 90-95 рублей соответственно. Курс юаня на бирже вернется в диапазон 11,5-12 рублей.

Ранее Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро.

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