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Выявлены новые уловки мошенников к 1 сентября

«Мошеловка» сообщила о фишинговых рассылках 1 сентября под предлогом распродаж

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m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

Эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала о фишинговых рассылках к 1 сентября под предлогом распродаж. Ее слова приводит РИА Новости.

«Жертвы получают письма и SMS со встроенными ссылками для перехода — они могут быть фишинговыми, могут вести на поддельный сайт магазина или загрузить на устройство вредоносное ПО», — рассказала она.

Заманивают людей мошенники с помощью обещаний о распродажах школьной формы и канцтоваров, а также о розыгрышах этих товаров. Отличительной чертой фальшивых магазинов Храпунова назвала оплату товаров до получения и «исчезновение» продавца после получения средств. Чтобы избежать уловок мошенников, киберэксперт призвала граждан пользоваться услугами маркетплейсов и проверенных интернет-магазинов.

До этого эксперт РОЦИТ назвал фишинг самым популярным видом киберпреступлений. Фишингом называют кибермошенничество с целью получения доступа к логинам и паролям на различных платформах.

Ранее продюсер Пригожин признался, что был жертвой укравших у него квартиру мошенников.

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