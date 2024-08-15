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В России предложили отмену виз с Гоа

Минэкономики направило в МИД запрос об отмене виз с Гоа

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Depositphotos

В министерство иностранных дел был направлен запрос об отмене визового режима с индийским курортным штатом Гоа. Об этом сообщили изданию «Коммерсантъ» в Минэкономики.

Запрос был подан туроператором «Библио-Глобус» в конце июля, аналогичное обращение направила российская авиакомпания через Минтранс.

«В Минэкономразвития РФ поступило обращение туроператора, и на данный момент ведомство направило соответствующий запрос в МИД», — сообщили изданию в министерстве.

Компании через Минтранс и Минэкономики просят МИД обсудить с индийской стороной варианты упрощения визового режима: от полной отмены визы до возможности получения ее на срок до 30 дней по прибытии прямым рейсом в аэропорту Гоа.

Оба участника рынка считают, что получение визы является основным препятствием для увеличения пассажиропотока на Гоа.

Визу нужно оформлять в Москве, стоимость составляет $25 с комиссией за транзакцию, а оплатить ее нельзя с карт российских банков.

Срок оформления визы может достигать пяти дней.

Также в Мьянме стали обсуждать запуск рейсов из Москвы при росте числа туристов. На текущий момент существуют только рейсы из Новосибирска в столицу страны Янгон с остановкой в Мандалае и обратно. Визовый режим для россиян достаточно мягкий — в Мьянме можно находиться до 30 дней без визы в рамках пилотного проекта, продленного на 2025 год.

Ранее Россия запланировала ввести безвизовый режим с двумя странами Африки.

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