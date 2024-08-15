Инфляция в Аргентине с начала года приблизилась к 90%

В июле в Аргентине цены увеличились на 4%, а с начала года инфляция достигла почти 90%. Эти данные были опубликованы институтом статистики и переписи страны, пишет ТАСС.

«Индекс потребительских цен в июле 2024 года вырос на 4%, а с начала года — на 87%. По сравнению с июлем прошлого года рост составил 263,4%», — сообщает доклад.

Согласно информации докладчиков, наибольшее увеличение цен наблюдалось в сфере ресторанов и гостиниц (+6,5%). Далее идут алкогольные напитки и табак (+6,1%), а также коммунальные услуги (+6%), которые в июне уже подорожали на 14,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на продукты питания увеличились на 3,2%.

Несмотря на высокую инфляцию, правительству удалось замедлить темпы роста цен. Июльский показатель стал самым низким с января 2022 года. Снижение инфляции происходит на фоне уменьшения экономической активности: в июне индекс промышленного производства упал на 1,6%.

Аргентина уже несколько лет находится среди стран с самой высокой инфляцией. В 2023 году рост цен составил 211,4%, в 2022 — 94,8%, а в 2021 — 50,9%. Ускорение инфляции произошло после избрания президентом Хавьера Милея 19 ноября.

Одной из первых мер его правительства стало повышение официального курса доллара с 366 до 800 песо за доллар.

Ранее в Аргентине учебный самолет врезался в кислородный завод.