В Москве начали дешеветь квартиры

Средняя стоимость квартир и апартаментов в новостройках Москвы по итогам июля 2024 года составила 26,38 млн рублей (-2,8% за месяц). Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он добавил, что число квартир стоимостью до 15 млн рублей за месяц выросло на 7,7%. По словам эксперта, в жилых и апарт-комплексах мегаполиса продается 34 380 таких квартир и апартаментов, что составляет 46,7% от общего объема предложения.

«На фоне снижения покупательской активности многие компании (например, Level Group, «ПИК», «ФСК», «Эталон») объявили значительные скидки в своих проектах комфорт- и бизнес-класса. Стоит отметить, что по сегментам доступные лоты распределены крайне неравномерно: к массовому относится 12 790 лотов, к бизнес-классу — 3632, в Новой Москве реализуется 17 950 таких лотов, в премиальном и элитном сегментах данное предложение отсутствует», — пояснил Сырцов.

По данным «Метриум», самые доступные предложения на первичном рынке «старой» Москвы:

• Квартира: 5,9 млн рублей за 19,9 кв. м в Южном Бутово (юго-запад);

• Апартамент: 4,1 млн рублей за 12,8 кв. м в Очаково-Матвеевском (запад).

Самые доступные предложения на первичном рынке Новой Москвы:

• Квартира: 5 млн рублей за 20,9 кв. м в Филимонковском (Новомосковский административный округ)

• Апартамент: 5,5 млн рублей за 23,9 кв. м в Московском (Новомосковский административный округ).

Ранее сообщалось, что в Москве снизились цены на жилье.