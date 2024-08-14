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Эксперт объяснил причины спада на ипотечном рынке

Юрист Ешков: отмена льготной ипотеки привела к снижению числа кредитов

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Количество ипотечных сделок в России после 1 июля 2024 года сократилось вдвое. Об этом сообщил юрист в сфере недвижимости Никита Ешков в пресс-центре НСН.

«Мы видим, что в целом количество сделок по ипотеке снизилось в два раза. Но в целом паниковать не стоит, никакого апокалипсиса не будет», — отметил эксперт.

По словам Ешкова, снижение числа сделок обусловлено двумя факторами. Во-первых, это завершение программы безадресной льготной ипотеки. Во-вторых, рекордный рост объема выдачи в июне 2024 года — до 788 млрд руб., что на 45-50% больше, чем месяцем ранее.

До этого стало известно, что в июле 2024 года в Москве было заключено 7044 сделки по ДДУ, что на 35% меньше по сравнению с июнем и на 10,4% меньше в годовом выражении. Снижение спроса связано с отменой льготных ипотек, ужесточением условий семейных кредитов и ростом ипотечных ставок.

Ранее были названы города с самой дешевой арендой жилья.

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