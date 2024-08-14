Мосбиржа возобновила торги после технического сбоя

На Московской бирже возобновились торги на фондовом рынке после технического сбоя. Как сообщила биржа, операции были приостановлены в 16:18 по московскому времени из-за выявленной программной ошибки.

«В результате программной ошибки большинство серверов доступа оказались недоступны для подключения участников торгов», — говорится в заявлении Мосбиржи.

Торги возобновились в 17:30 мск. По данным площадки, ошибка заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа.

Это не первый технический сбой на Московской бирже в текущем году. В феврале торги на фондовом рынке уже приостанавливались дважды из-за аппаратной неисправности основного сервера. 13 февраля перерыв длился почти два часа, а 14 февраля — около часа.

Стоит отметить, что ранее Центробанк РФ приостановил публикацию ежедневной сводки об объемах торгов долларов, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов. Регулятор объяснил это необходимостью ограничить влияние санкций.

Напомним, 12 июня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

2 августа США продлили разрешение на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, НКЦ и НРД до 12 октября.

Ранее индекс Мосбиржи превысил 2 900 пунктов впервые с начала месяца.