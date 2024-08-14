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ВТБ предложит новые условия для клиентов «Открытия»

Клиенты «Открытия» смогут получить повышенные ставки в ВТБ

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Пресс-служба банка ВТБ

Клиенты «Открытия» в рамках интеграции смогут получить повышенные ставки в ВТБ, сообщает пресс-служба банка.

Клиентам «Открытия» доступны все виды вкладов в рублях и китайских юанях, накопительный счет и другие бонусы ВТБ.

Максимальная ставка по ВТБ-вкладу для клиентов массовой розницы и сегмента «Привилегия» - 19%. Повышенную по сравнению с базовой ставку также могут получить клиенты, которые переведут зарплату или пенсию в ВТБ, или настроят регулярный перевод своих средств из других банков.

Также ВТБ запустил вклад «Ключевой», максимальная доходность по которому составляет 21,49% годовых для сегмента «Привилегия» и 22,3% годовых для Private Banking.

Также в течение 2 месяцев банк начислит приветственную ставку в размере 20% годовых по ВТБ-счету без дополнительных условий. Пенсионеры и зарплатные клиенты ВТБ получат надбавку +3 п.п. дополнительно к базовой ставке по ВТБ-счету.

Ранее стало известно, что в ходе интеграции двух банков с начала 2024 года более 1,6 млн розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ.

Напомним, онлайн-переход от «Открытия» в ВТБ начался в конце мая и продлится до конца 2024 года.

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