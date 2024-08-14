Жители Польши передумали переходить на евро

За последний год доля сторонников перехода национальной экономики на евро в Польше сократилась с 34,9% до 30,7%, передает ТАСС со ссылкой на результаты исследования польского Фонда экономической свободы (FWG).

В то же время численность поляков, выступающих против общеевропейской валюты, за 12 месяцев выросло с 50,8% до 56,8%.

Для сравнения: по итогам первого опроса о возможности перехода Польши на евро в 2002 году 90% респондентов высказались за такую идею.

Авторы исследования считают, что сокращение числа сторонников перехода произошло из-за пассивности проевропейских политических объединений.

Польша присоединилась к Евросоюзу в 2004 году. Официальной валютой в стране остается злотый. Курс евро сегодня составляет порядка 4,3 злотых.

До этого аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на август. Ожидается, что американская валюта будет стоить 85-87 рублей, европейская — 92-96 рублей.

Ранее россиянам рассказали, как спасти свои сбережения от девальвации.