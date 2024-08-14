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Призрак японской стагнации навис над экономикой Китая

Bloomberg: Китай столкнулся с похожим на японский, кризисом банковских кредитов

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Aly Song/Reuters

Китай столкнулся с первым за почти два десятилетия сокращением объема банковских кредитов, что вызывает опасения относительно возможного повторения сценария «рецессии балансовых счетов», пережитой Японией в начале 1990-х, сообщает Bloomberg.

В июле 2024 года объем банковских кредитов в КНР уменьшился впервые с июля 2005 года. Это усугубило многолетнюю борьбу Китая со слабым спросом на кредиты на фоне спада в сфере недвижимости, который заставляет потребителей проявлять осторожность при покупке жилья и расширении инвестиций.

Экономисты давно обсуждают, грозит ли Китаю «рецессия балансовых счетов» — концепция, которую главный экономист Nomura Research Ричард Ку использовал для объяснения «потерянных лет» Японии. Согласно его теории, семьи и предприятия, напуганные падением цен на активы в Японии, сосредоточились на погашении долгов и перестали тратить средства, тем самым развивая экономику страны.

Другие экономические показатели также указывают на ухудшение внутреннего спроса, что тормозило экономику в этом году и поставило под угрозу достижение целевого показателя роста президента Си Цзиньпина на уровне около 5%.

«Мы уже видим некоторые тревожные признаки широко распространяющегося пессимизма», — отмечает главный экономист по Большому Китаю в ING Bank в Гонконге.Линн Сонг.

Несмотря на схожие тенденции, экономисты указывают на ряд отличий, которые позволяют предположить, что Китай может избежать японского сценария стагнации в ближайшее время. В частности, соотношение долга к ВВП для сектора домохозяйств в основном оставалось неизменным с начала пандемии.

До этого эксперт рассказал, повлияет ли падение фондового рынка Японии на экономику России.

Ранее в США предрекли новую Великую депрессию из-за Байдена.

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