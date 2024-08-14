Российские банки заметно снизили ставки по кредиткам

За первые две недели августа ставки по кредитным картам в России снизились почти на 3 п. п., опустившись до 28,6% годовых. Это минимум с октября 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По итогам прошлого месяца средневзвешенная ставка была 31,1% годовых. Сокращение к июню составило порядка 4 п. п. Аналитики объясняют такую динамику отменой моратория Центробанка РФ на учет предельной полной стоимости кредита (ПСК) для всех видов займов.

На этом фоне россияне стали чаще оформлять кредитки. Объем выдачи в июле составил 314,5 млрд рублей, что является вторым результатом за последние пять лет. Рекорд был зафиксирован в прошлом августе и составил 322,6 млрд рублей.

По итогам первого полугодия совокупный объем займов россиян превысил 37 трлн рублей, установив новый исторический максимум.

Ранее стало известно, сколько россиян получили отказ в кредите за последний год.