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Увеличение теневого флота смягчило удар западных санкций по России

KSE: более сотни новых танкеров перевозили нефтепродукты из РФ в 1 полугодии

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Tatiana Meel/Reuters

Россия нарастила свой так называемый «теневой» танкерный флот для перевозки нефти в первой половине 2023 года, что помогло компенсировать влияние западных санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Киевской школы экономики (KSE).

Около 74 новых судов начали перевозить российскую сырую нефть в этот период, хотя не делали этого в 2022 году. Это больше, чем 49 танкеров, против которых были введены санкции. Дополнительные суда помогают объяснить, почему дисконты на российскую нефть не расширялись, отмечается в отчете.

По данным KSE, совокупный дедвейт «теневого» флота в целом остался прежним. «Отсутствие ограничений провозной способности объясняет, почему дисконт на российскую нефть не вырос в последние месяцы, а экспортные доходы оставались высокими».

Средняя экспортная цена на российскую нефть была всего на $12,5 ниже эталонного сорта Brent на прошлой неделе, что является минимальным дисконтом с октября, согласно данным Argus Media

На прошлой неделе стало известно, что западные страховые компании тайно продолжают страховать танкеры с российской нефтью, несмотря на опасения нарушения правил ценового потолка G7. Данные Reuters показывают, что American Club, West of England, Gard и другие застраховали как минимум 10 таких судов в 2023-2024 годах. Страховщики полагаются на заверения сторон сделки, что цена ниже $60 за баррель, установленного потолка.

Раннее Путин дал поручения по развитию кораблестроения России.

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