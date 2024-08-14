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Деньги российских компаний застряли за границей

Bloomberg: деньги компаний из РФ застряли за границей из-за задержек платежей

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Depositphotos

В январе — июле финансовые активы российских компаний за рубежом выросли почти на $45 млрд, что более чем вдвое превышает прирост за первые семь месяцев 2023 года, пишет Bloomberg.

Часть этих средств составляют инвестиции, однако в основном всплеск обусловлен накоплением дебиторской задолженности российских компаний из-за трудностей с международными расчетами на фоне санкций.

Российскому бизнесу приходится дольше ждать, чтобы получить деньги за свой экспорт, и производить платежи за импорт на более поздних сроках, что по сути является вынужденным кредитованием, пояснил экономист по России в Bloomberg Economics Александр Исаков.

До этого отечественные импортеры пожаловались на ухудшение ситуации с платежами в Китай и Турцию. По словам участников рынка, теперь уже региональные банки начали блокировать платежи из РФ.

Ранее сообщалось, что Индия и Россия нашли способ торговли в обход санкций США.

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