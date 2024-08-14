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Россиянам рассказали об условиях отмены сделки с жильем

Аналитик Васильев: разорвать договор долевого участия может быть сложно

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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Если россиянин решил отменить сделку с жильем, то вероятность успеха зависит от того, на какой стадии она находится. Об этом рассказал аналитик агентства «Инком-Недвижимость» Денис Васильев, пишет РИА Новости.

Если речь идет о купле-продаже жилья и сделка еще не оформлена, то отменить ее без последствий достаточно просто. Стороны не ставят подписи на документах и расходятся.

Однако в случае с покупкой квартиры в новостройке при уже подписанном договоре долевого участия (ДДУ) и произведенной оплатой все становится намного сложнее. Расторгнуть договор по инициативе дольщика можно только при несоответствии качества работ заявленным изначально критериям, при задержки срока передачи жилья на два месяца и дольше, неустранение застройщиком недостатков, понижающих качество жизни в квартире.

Договор купли-продажи вторичного жилья после подписания и передачи денег можно расторгнуть только по обоюдному согласию, либо же придется обращаться в суд.

До этого компании «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек» сообщили, что россияне стали реже покупать квартиры-студии.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на покупку жилья за полгода.

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