Эксперты предрекли закат эпохи фастфуда в развитых странах

Крупнейшие сети быстрого питания столкнулись с падением продаж и оттоком клиентов на западных рынках, сообщает «Лента.ру». В первом квартале 2024 года продажи McDonald's в США снизились на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Общемировой показатель сети упал на 1%.

Burger King, Wendy's и другие популярные бренды также отмечают снижение посещаемости. Акции компании Yum! Brands, владеющей KFC и Pizza Hut, подешевели на 4% в первом квартале 2024 года.

Эксперты связывают проблемы западного фастфуда с ростом цен на продукты, повышением требований к качеству питания и усилением тренда на здоровый образ жизни.

«Будущее фастфуда — в развивающихся странах», — считает директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец.

На этом фоне российский рынок фастфуда демонстрирует уверенный рост. По данным сервиса Casebook, выручка Burger King в России в 2022 году увеличилась на 40% до ₽69 млрд. KFC в 2023 году нарастила чистую прибыль на 175% до ₽3,5 млрд.

«Российский рынок фастфуда растет в пределах 20% ежегодно», — отмечает франчайзи «Додо-пицца» Вячеслав Миллер.

По его словам, проблемы западного рынка ждут Россию не раньше, чем через 30 лет.

До этого диетолог рассказала, что рост цен на полезные продукты заставлял россиян выбирать более дешевые, но менее питательные продукты. В результате 62,5% населения страдает от предожирения и ожирения, что особенно касается мужчин.

Ранее врач предупредила об опасности жареной еды для здоровья.