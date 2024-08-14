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На российском ранке планшетов сменился лидер

«Известия»: Apple не смогла сохранить лидерство на российском рынке планшетов

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Apple

По итогам первой половины 2024 года компания Apple не сохранила лидерство на российском рынке планшетов. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, Apple опустилась на второе место, заняв 8% рынка и уступив первенство китайской Honor (10% рынка). Также отмечается, что планшеты Apple стали слишком дорогими, к тому же в последнее время на российских пользователей наложен ряд ограничений. В связи с этим россияне все чаще отдают предпочтение гаджетам из Китая.

«Apple позиционирует новые модели как равноценные ноутбукам по уровню производительности, однако цена на такие планшеты с учетом приобретения клавиатуры и прочих аксессуаров сопоставима с ценой лэптопа», — пояснила руководитель направления Apple компании diHouse Любовь Морозова.

До этого компания Softline, оповещающая об отключениях иностранных решений, сообщала, что корпорация Google с 9 сентября отключит один из своих облачных сервисов BigQuery в России.

Ранее россиянам назвали лучшее время для покупки ноутбука.

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