На российском ранке планшетов сменился лидер

По итогам первой половины 2024 года компания Apple не сохранила лидерство на российском рынке планшетов. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, Apple опустилась на второе место, заняв 8% рынка и уступив первенство китайской Honor (10% рынка). Также отмечается, что планшеты Apple стали слишком дорогими, к тому же в последнее время на российских пользователей наложен ряд ограничений. В связи с этим россияне все чаще отдают предпочтение гаджетам из Китая.

«Apple позиционирует новые модели как равноценные ноутбукам по уровню производительности, однако цена на такие планшеты с учетом приобретения клавиатуры и прочих аксессуаров сопоставима с ценой лэптопа», — пояснила руководитель направления Apple компании diHouse Любовь Морозова.

До этого компания Softline, оповещающая об отключениях иностранных решений, сообщала, что корпорация Google с 9 сентября отключит один из своих облачных сервисов BigQuery в России.

Ранее россиянам назвали лучшее время для покупки ноутбука.