Кредитный рейтинг Украины понижен до дефолтного уровня

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с C до RD, что означает «ограниченный дефолт». Об этом сообщается на сайте агентства.

Решение было принято после истечения 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям на $750 млн с погашением в 2026 году.

Fitch также понизило рейтинг данных еврооблигаций с C до D и отозвало рейтинги выпуска облигаций в иностранной валюте, так как они больше не считаются релевантными для сферы охвата агентства.

Это решение последовало за принятием на Украине закона, позволяющего приостановить выплаты по госдолгу на три месяца. Ранее, 24 июля, Fitch уже понижало рейтинг Украины с CC до C, что указывало на неизбежность дефолта.

«Это означает событие дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного РДЭ, а также индивидуального рейтинга выпуска затронутой ценной бумаги», — сообщается на сайте агентства.

Американское рейтинговое агентство S&P Global также отреагировало на ситуацию, понизив 2 августа кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт» (SD) из-за отсутствия выплат по купонам.

Ранее аналитик из Британии предупредил США о рисках затягивания конфликта на Украине.