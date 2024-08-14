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Суд арестовал имущество и бумаги российской «дочки» Linde

Суд арестовал имущество и бумаги Linde Russia UK Limited по иску «Русхимальянса»

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Shutterstock

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал имущество, а также денежные средства, ценные бумаги и права требования российской «дочки» немецкой компании Linde – инжинирингового подрядчика Linde Russia UK Limited. Об этом свидетельствует информация, размещенная в картотеке арбитражных дел.

В марте 2024 года к компании поступил иск от «Русхимальянса» с требованием о взыскании задолженности в размере €746 млн и 30,71 млрд рублей. Дело в том, что летом 2021-го стороны заключили договор на строительство завода, однако после начала конфликта на Украине подрядчик свернул все работы в РФ под предлогом санкций.

До этого «Русхимальянс» выиграл многомиллионный суд против одного из банков-гарантов Linde — Unicredit Bank. Суд полностью удовлетворил иск на €448,2 млн. Также российской компании удалось добиться взыскания €238 млн с Deutsche Bank и €94,92 млн с Commerzbank.

Ранее бизнесмен Михаил Фридман подал иск к Люксембургу на $16 млрд.

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