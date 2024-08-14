Индекс Мосбиржи превысил 2 900 пунктов впервые с начала месяца

Индекс Мосбиржи в среду, 14 августа, в моменте поднимался выше 2900 пунктов. Индикатор торгуется на этом уровне впервые с 2 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:05 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на отметке 2900,98 пункта. Дневной максимум составил 2908,63 пункта.

Активнее других росли ценные бумаги компаний «Россети» (+1,81%), «Мечел» (+1,75%), «Русагро» (+1,61%), «Сургутнефтегаз» (+1,55%) и «Система» (+1,53%).

В лидерах падения акции компаний ПИК (-1,17%), «ФосАгро» (-0,7%), «Ростелеком» (-0,68%), «Европлан» (-0,61%) и МКБ (-0,5%).

Накануне, 13 августа, индекс МосБиржи закрылся ростом на 1,26% до 2880,46 пункта. Позитивными факторами выступило заметное ослабление курса рубля, а также сохранение цен на нефть Brent выше отметки в $80 за баррель, отметил аналитик аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов.

Накануне ЦБ поднял курсы доллара и евро до максимумов с весны.

Ранее аналитик дал прогноз по доллару на ближайшее время.