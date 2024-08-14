Экономист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Официальные курсы доллара и евро на следующей неделе составят 84-89 рублей и 90-95 рублей соответственно. Курс юаня на бирже вернется в диапазон 11,5-12 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«На фоне санкций и возникающих проблем с экспортно-импортными расчетами на рынке возник дефицит инвалют. Временный дисбаланс спроса и предложения инвалют привел к резкому скачку внебиржевого курса доллара и евро — до 92,6 рубля и 100,6 рубля. На бирже поспокойнее, но и там юань укрепляется до максимумов за два месяца — уже 12,1 рубля», — отметил экономист.

По словам Зельцера, сейчас фьючерсы дешевле котировок доллара и евро более чем на 3%, и это несколько успокаивает — участники финансового рынка рассматривают рост иностранных валют на внебирже как временное явление.

По мере стабилизации ликвидности на рынке валютные пары рискуют также быстро полететь вниз, заключил Зельцер.

ЦБ установил на 14 августа официальные курсы доллара и евро на уровне 92,6592 рубля и 100,5590 рубля. По данным Мосбиржи на 10:45 мск, юань стоит 12,101 рубля.

Ранее аналитик оценил вероятность доллара по 60 рублей в этом году.