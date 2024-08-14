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Пострадавшие в Курской области получат 600 млн рублей

Правительство направит 600 млн рублей на выплаты пострадавшим в Курской области

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Илья Питалев/РИА Новости

Правительство России направит 600 млн рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда. Правительство поручило МЧС проконтролировать целевое использование средств.

13 августа сообщалось, что порядка 5 тысяч жителей Курской области получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей.

До этого первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров заявил, что эвакуированные из Курской области могут получить еще одну компенсацию в рамках действующего статуса ЧС. Ее размер составит 15 тыс. рублей.

Кроме того, Центральный банк РФ пообещал переселенцам из Курской области до полугода отсрочки по кредитам.

Ранее сообщалось, что часть беженцев из Курской области отправят в Запорожскую область.

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