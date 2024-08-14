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Байден стал лидером по скорости обесценения доллара в XXI веке

РИА Новости: самое мощное обесценивание доллара в XXI веке произошло при Байдене

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Louisa Gouliamaki/Reuters

Президент США Джо Байден по итогам июня стал лидером по скорости обесценения доллара среди всех американских лидеров в XXI веке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства финансов США.

Агентство подсчитало, что индекс покупательной способности доллара всего за 3,5 года пребывания Байдена на посту президента снизился на 20% — до 55,69 пункта. За 100 пунктов берется начало президентства Буша-младшего — январь 2001 года.

Его президентский срок (до 2008-го) стал следующим по степени падения покупательной способности американской валюты. За восемь лет показатель сократился на 19,9%. Следом расположился Барак Обама, при котором покупательная способность американской валюты ослабела на 14,5% за два срока (2009-2012 и 2013-2016).

22 июля сообщалось, что стоимость доллара снижается по отношению к другим главным мировым валютам после заявления Джо Байдена о снятии с выборов.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее аналитик оценил вероятность доллара по 60 рублей в этом году.

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