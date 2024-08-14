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Россияне бросились скупать кофемашины

Продажи кофемашин в России за полгода выросли на треть

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Depositphotos

Продажи кофемашин в России по итогам первого полугодия взлетели на 35%, до 1,1 млн устройств. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные «М.видео-Эльдорадо».

За шесть месяцев россияне потратили на покупку кофемашин порядка 15,9 млрд рублей. Это на 44% превышает показатель за январь — июнь 2023 года.

Стоимость кофемашин в России выросла на порядка 10% год к году. Так, если в июне 2023-го средняя цена аппарата составляла 13,9 тыс. рублей, то в июне 2024-го — уже 15,4 тыс. рублей.

Средний чек покупки в первом полугодии составил 19,76 тыс. рублей (+11% год к году).

Самым популярным брендом кофемашин у россиян является итальянская Delonghi. На него приходится почти треть всех продаж. Также в топ-5 входят итальянская Philips, немецкая Krups, французская Thomson и швейцарская Polaris.

На днях стоимость арабики на бирже подскочила на 7% из-за угрозы заморозков в Бразилии.

Ранее в России взлетел спрос на натуральный кофе.

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