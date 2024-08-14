Западные военные компании разбогатели благодаря украинскому конфликту

Военные компании стран Запада получают наибольшую выгоду от конфликта на Украине. Такое мнение высказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Ранее один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе Rheinmetall заявил о росте прибыли на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению Лейроса, можно сказать, что конфликт на Украине спас военные инвестиции Rheinmetall.

Аналитик отметил, что до начала российской специальной военной операции на Украине инвестиции немецкой компании в военный сектор значительно уменьшились, а большую часть продаж концерна составляли детали для автомобильной промышленности.

По словам Лейроса, когда речь идет об огромной прибыли, даже сами западные государства оказываются заинтересованы в этих крупных частных инвестициях. Производители оружия в свою очередь не хотят, чтобы боевые действия заканчивались.

Ранее сообщалось, что немецкая компания получила рекордную прибыль из-за конфликта на Украине.