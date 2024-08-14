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Эксперт сообщила, как может вырасти пенсия работающих пенсионеров

Экономист Медведева рассказала о прибавке для работающих пенсионеров

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Depositphotos

Работающие пенсионеры смогут получать прибавку к своим выплатам в размере до 2 тысяч рублей после возобновления индексации их пенсий дважды в год. Об этом рассказала заведующая кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС РИА Новости Наталья Медведева.

Согласно указанию президента РФ Владимира Путина, с 1 января 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам будет возобновлена. Она будет проводиться дважды: с 1 февраля на основе инфляции за предыдущий год и с 1 апреля в зависимости от роста доходов бюджета Социального фонда России.

Медведева отметила, что работающие пенсионеры могут рассчитывать на прибавку до 2 тысяч рублей. Также она подчеркнула, что суммы индексации страховой пенсии за период с 2016 по 2024 год будут выплачены после того, как пенсионеры прекратят трудовую деятельность.

Сумма индексации будет зависеть от стоимости пенсионного балла, а коэффициент индексации на 2025 год будет установлен правительством РФ к концу 2024 года.

Эксперт добавила, что изменения в законодательстве направлены на устранение дискриминации работающих пенсионеров и обеспечение им таких же выплат, как у неработающих, что должно способствовать улучшению их уровня жизни.

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