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Найдена причина кредиторской задолженности «ВБ Девелопмент»

Бакальчук заявил, что задолженность «ВБ Девелопмент» возникла из-за авансов

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Учредитель компании «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук объяснил, почему проектное подразделение Wildberries имеет кредиторскую задолженность в размере 30 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Учредитель отметил, что задолженность возникла из-за авансов, необходимых для оплаты субподрядчиков, поскольку компания строит складские помещения общей стоимостью 120 миллиардов рублей.

В начале недели «РВБ», юридическое лицо, объединяющее Russ и Wildberries, сообщило о задолженности «ВБ Девелопмент» перед головной компанией, которая превышает 30 миллиардов рублей. Это связано с задержками в выполнении обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров.

Бакальчук также уточнил, что «ВБ Девелопмент» строит более 3 миллионов квадратных метров складских помещений. Он подчеркнул, что задолженность возникла из-за необходимости выплачивать авансы субподрядчикам за работу и закупку материалов.

Однако, по его словам, как только строительство будет завершено — а оно идет быстро и качественно — задолженность будет погашена.

Владислав Бакальчук добавил, что все средства, полученные на строительство, уже вложены в материалы и авансы. По его данным, подразделение работает в рамках существующих рыночных условий и соблюдает сроки. Он также отметил, что стоимость строительства значительно ниже рыночной: если на рынке один квадратный метр складских помещений стоит около 60 тысяч рублей, то «ВБ Девелопмент» укладывается в 35-40 тысяч рублей, ведя строительство по себестоимости.

Ранее клиентка ударила беременную сотрудницу Wildberries из-за неудавшегося возврата.

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