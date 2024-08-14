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«Росспиртпром» снова поднял цены на спирт

РБК: «Росспиртпром» после приватизации вновь увеличил цены на спирт

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Виктор Лисицын/Global Look Press

Недавно приватизированный крупнейший производитель спирта в РФ «Росспиртпром» уже в третий раз поднимает цены на свою продукцию. Об этом сообщает агентство РБК.

Производители водки получили от «Росспиртпрома» уведомление о том, что с 1 сентября цена на спирт увеличится почти на 9%. Необходимость такой меры объясняется повышением стоимости заемного капитала из-за изменения ключевой ставки Центробанка и значительным ростом себестоимости спирта из-за подорожания основного сырья.

Эксперты отметили, что «Росспиртпром» уже в третий раз с июня этого года повышает цены на продукцию. В связи с этим цена спирта вырастет на четверть. Эксперты считают, что ситуация с повышением цен «Росспиртпромом», который контролирует около 30% отечественного рынка, имеет коммерческий характер. Когда компания была государственным холдингом, она руководствовалась некой социальной ответственностью за наличие доступной водки для небогатого населения. Но после приватизации «Росспиртпром» стал в первую очередь заинтересован в получении прибыли.

При сохранении высокого спроса на водку среди российского населения эксперты не ожидают, что повышение цен снизит объем продаж.

До этого сообщалось, что правительство продало «Росспиртпром» бизнесмену Владимиру Акаеву за 8,3 млрд рублей.

Ранее стало известно, сколько бюджет России получил от приватизации за полгода.

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