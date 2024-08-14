Стало известно, сколько россиян готовы переплатить за квартиру в хорошем районе

Каждый третий россиянин готов переплатить от 5% до 15% стоимости квартиры за проживание в хорошем районе. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Level Group, копия есть у «Газеты.Ru».

Согласно опросу, 15% респондентов готовы к еще большей переплате, а почти половина считает комфортной доплату в размере 1-5% от цены жилья.

Среди ключевых критериев выбора района 43% опрошенных назвали развитую инфраструктуру, 22% — близость к паркам и зеленым насаждениям, 21% — близость к метро. Для 15% важна близость к водоемам, а 27% обращают внимание на низкий уровень шума.

«Любопытно, что фактор близости к лесопарковым зонам оказался в топ-3 важнейших критериев для комфортной городской жизни наравне с развитостью инфраструктуры и транспортной доступностью», — отметили в пресс-службе Level Group.

Исследование также выявило значимость парковочных мест, на это обратили внимание 28% опрошенных, благоприятной экологической обстановки (12%) и атмосферы добрососедства (17%).

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