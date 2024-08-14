Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян готовы переплатить за квартиру в хорошем районе

Level Group: треть россиян согласны доплатить за жилье в комфортном районе

close
100%
Depositphotos

Каждый третий россиянин готов переплатить от 5% до 15% стоимости квартиры за проживание в хорошем районе. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Level Group, копия есть у «Газеты.Ru».

Согласно опросу, 15% респондентов готовы к еще большей переплате, а почти половина считает комфортной доплату в размере 1-5% от цены жилья.

Среди ключевых критериев выбора района 43% опрошенных назвали развитую инфраструктуру, 22% — близость к паркам и зеленым насаждениям, 21% — близость к метро. Для 15% важна близость к водоемам, а 27% обращают внимание на низкий уровень шума.

«Любопытно, что фактор близости к лесопарковым зонам оказался в топ-3 важнейших критериев для комфортной городской жизни наравне с развитостью инфраструктуры и транспортной доступностью», — отметили в пресс-службе Level Group.

Исследование также выявило значимость парковочных мест, на это обратили внимание 28% опрошенных, благоприятной экологической обстановки (12%) и атмосферы добрососедства (17%).

Ранее россиянам разъяснили , что такое микродоли в квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами