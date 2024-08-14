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В Москве снизились цены на жилье

«Метриум»: цена квадратного метра новостроек Москвы упала на 1,3% за месяц

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По итогам июля 2024 года средняя цена квадратного метра новостроек в Москве составила 484 тыс. рублей. Относительно июня показатель сократился на 1,3%, а год к году вырос на 15,2%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

В массовом сегменте средняя цена «квадрата» составила 335,3 тыс. рублей (-2,5% за месяц), в бизнес-классе – 464,8 тыс. рублей (-1,3%), в премиум-классе – 734,5 тыс. рублей (+0,01%), в элитном сегменте – 1,89 млн рублей (+0,5%), в Новой Москве – 248,5 тыс. рублей (+0,8%).

«Незначительная коррекция вниз в массовом сегменте и бизнес-классе обусловлена сворачиванием госпрограмм и ростом ипотечных ставок. Крупнейшие девелоперы на этом фоне начали проводить скидочные акции. В Новой Москве, несмотря на зависимость макролокации от жилищных кредитов, цены подросли, так как в Троицком и Новомосковском административных округах Новой Москвы спрос на жилье вырос. Покупатели переориентируются с рынка массовых новостроек «старой» Москвы на Новую Москву», — пояснил Сырцов.

Среди округов Москвы максимальная средняя цена зафиксирована в Центральном – 1,37 млн рублей за кв. м (-1,4% за месяц), минимальная – в Троицком – 158,2 тыс. рублей за кв. м (+12,4%).

Исследование было проведено в августе 2024 года.

Ранее стало известно, в каком округе Москвы продается больше всего квартир.

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