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Россиян предупредили о подорожании чая

Экономист Жукова допустила подорожание чая в России на 7% до конца года

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

До конца года цены на черный пакетированный чай в России могут вырасти на 7-10%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой маркетинга университета «Синергия» Евгения Жукова.

«Из-за особенностей российского климата доля собственного сырья для производства чая составляет около 20%, то есть рынок чая очень сильно зависит от импорта, особенно в части черного и зеленого чая. Учитывая ухудшение логистики, геополитическую ситуацию и неблагоприятные погодные условия, ожидается увеличение стоимости чая. Например, цена на чай из Индии может увеличиться более чем на 20% ввиду жаркого и засушливого сезона, что негативно сказалось на урожае чая», — пояснила экономист.

По ее словам, увеличение цен на чай по большей части коснется чая массового спроса — пакетированного черного. По мнению Жуковой, цена элитных сортов зеленого чая, а также пуэра и улуна, будет расти более низкими темпами, не более 5% до конца года.

Жукова отметила, что в России чай является одним из самых популярных напитков и отличается широким разнообразием как по ценовым категориям, так и по сортам чая. По оценке эксперта, около 98% россиян пьют чай, а наша страна входит в пятерку стран — лидеров среднедушевого потребления. Экономист добавила, что более 85% граждан предпочитают черный чай, около 10% — зеленый чай, и около 1% — травяные чаи и сборы.

С июля 2023 года по июль 2024-го цены на черный чай в России увеличились в среднем на 8%. При этом меньше всего чай подорожал в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге. Например, за последние три месяца стоимость чая в Магаданской области увеличилась на 17,9%, Костромской области — на 7,7%, а в некоторых регионах цена на чай снизилась: в Мурманской области — на 30%, Чукотском автономном округе — на 3,5%, Москве — на 1,5%.

Ранее сообщалось, что в России замедлилась инфляция.

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