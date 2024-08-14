Сенатор призвала к дальнейшим изменениям пенсионной системы в России

Индексацию пенсий необходимо проводить по динамике роста средних зарплат россиян. Это первое нужное изменение отечественной пенсионной системы. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала сенатор РФ, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Ольга Епифанова.

«Дальнейшее совершенствование пенсионной системы, безусловно, нужно. Второе необходимое изменение — пересмотреть льготы по уплате страховых взносов в пенсионный фонд, которые сокращают объемы поступлений и делают пенсионную систему все более зависимой от федерального бюджета», — отметила сенатор.

По ее словам, есть еще один существенный «тормоз» на пути увеличения будущих пенсий, который нужно ликвидировать — наличие предельного заработка, с которого уплачиваются страховые взносы. Епифанова сказала, что этот показатель ежегодно и неоправданно высоко растет, что делает невозможным для большинства граждан получение максимального годового числа пенсионных баллов, а также уменьшает их начисления в перспективе.

Сенатор отметила, что государство уже делает первые шаги в реформировании пенсионной системы, ввело программу добровольных пенсионных накоплений. Епифанова назвала это очень нужным и правильным шагом, который имеет хорошие перспективы.

По мнению сенатора, ни одна система не может быть статичной и должна меняться в соответствии с новыми реалиями. Эксперт подчеркнула, что увеличение продолжительности жизни ведет к увеличению доли пожилых людей, и демографические перемены неизбежны во всем мире: если в 50-х годах прошлого века доля людей старше 65 лет составляла 7,7% населения планеты, то в 2019 году — уже 19%, а к 50-м годам нашего века возрастет до 27%. В России к 2036 году доля пожилых людей составит 24,1%, добавила сенатор.

Она напомнила, что пять лет назад в РФ начался постепенный переход на новый пенсионный возраст. Епифанова уверена, что для государства это — безусловный плюс: возросшая экономическая активность старшего поколения, снижение нагрузки на саму пенсионную систему. Однако, по оценке сенатора, резкого увеличения пенсионного обеспечения не произошло: коэффициент замещения утраченного заработка по международным стандартам должен составлять минимум 40%, а в России, несмотря на двойную индексацию пенсий, зарплаты растут и будут расти быстрее, соотношение зарплаты и страховой пенсии снижается: с 27% в 2024 году до 26,3% в 2026-м.

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