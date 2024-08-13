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ЦБ резко поднял курсы доллара и евро

ЦБ поднял курс доллара почти на 3 рубля, евро дороже ₽100 впервые с апреля

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Global Look Press

Центробанк установил официальный курс доллара на 14 августа на уровне ₽92,66, евро — ₽100,56, юаня — ₽12,02. Об этом свидетельствует сообщение регулятора.

При этом курс доллара не превышал ₽92 с 3 мая, евро не поднимался выше ₽100 с 19 апреля. На 13 августа курсы были: доллар — ₽89,95, евро — ₽96,69, юань — ₽11,86. Таким образом, доллар подорожал на ₽2,71, евро — на ₽3,87, юань — на 16,57 коп.

С июня для расчета курсов ЦБ использует данные банков на 15:30 мск. Ранее брались данные торгов Мосбиржи с 10:00 до 15:30.

Официальные курсы используются для расчетов на срочном рынке биржи, в т.ч. по фьючерсам доллар/рубль, евро/рубль и др. На 18:30 фьючерс на доллар (Si) вырос на 1,2% до ₽89 586, на евро (Eu) — на 1,63% до ₽97 680.

Причины роста доллара и евро — восстановление импорта, снижение экспорта из-за санкций и геополитики, сокращение нормы репатриации валютной выручки, замедление роста ВВП и риски стагфляции.

Ранее курс юаня превысил 13 рублей впервые с прошлой осени.

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