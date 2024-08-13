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В ЦБ рассказали о росте профицита внешней торговли России в июле

ЦБ: профицит внешней торговли России в июле вырос до $8,1 млрд

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Алексей Куденко/РИА Новости

В Центральном банке России заявили, что профицит внешней торговли РФ в июле увеличился на $1,9 млрд, до $8,1 млрд против $6,2 млрд годом ранее. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что профицит баланса внешней торговли товарами за семь месяцев 2024 года вырос до $76,6 млрд. В январе — июле 2023 года этот показатель составлял $63 млрд за счет снижения импорта.

До этого заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Центральный банк РФ может поднять ключевую ставку до 20% годовых и выше, если у него останутся сомнения в замедлении инфляции.

7 августа бывший министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов спрогнозировал, что регулятор начнет смягчать денежно-кредитную политику при устойчивом замедлении инфляции до уровня около 7%.

26 июля ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. Регулятор пояснил, что инфляция в России ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза ЦБ.

Ранее Росстат зафиксировал ускорение годовой инфляции.

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