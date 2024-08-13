Вокруг дела Шабутдинова возбудили еще несколько десятков дел

Следствие возбудило 22 новых уголовных дела, связанных с бизнес-коучем Аязом Шабутдиновым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

«Возбуждены дела по 22 эпизодам мошенничества, пока они не соединены с основным уголовным делом», — заявили в суде.

До этого следствие добавило новые эпизоды мошенничества бизнес-коучу Аязу Шабутдинову в рамках его уголовного дела.

4 ноября бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в четыре миллиона рублей.

Позже следствие возбудило в отношении Шабутдинова еще пять уголовных дел. Блогер обвинялся в совершении 75 корыстных тяжких преступлений. Защита также обратилась с просьбой избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Ранее стало известно, что Шабутдинов питается блюдами из ресторана, а не бесплатной пищей в СИЗО.