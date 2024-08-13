КНР выделила рекордную сумму на ликвидацию последствий наводнений

Народный банк Китая принял решение о выделении 100 млрд юаней ($13,9 млрд) для оказания помощи регионам страны, пострадавшим от наводнений. Об этом пишет ТАСС.

Средства будут направлены через линии рефинансирования сельского хозяйства и малого бизнеса в 14 провинций и городов, включая Чунцин, Фуцзянь, Гуандун и другие.

Финансовая поддержка предназначена для предотвращения наводнений, ликвидации их последствий и восстановления после стихийных бедствий. Особое внимание будет уделено кредитной поддержке малых и микропредприятий, индивидуальных промышленных и коммерческих домохозяйств, а также сельского хозяйства и аквакультур.

«На следующем этапе Народный банк Китая будет призывать банковские отделения на местах использовать новые линии рефинансирования, направлять финансовые средства в точном соответствии с потребностями в оказании помощи при стихийных бедствиях и упрощать связанные с этим процедуры», — говорится в сообщении Центробанка КНР.

Накануне президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении моратория на выплаты по ипотеке и кредитам для жителей пострадавших районов Белгородской области. Аналогичные меры уже действуют для Курской области, а вскоре будут распространены и на Брянскую область. Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил, что вопрос будет оперативно проработан. На фоне регулярных обстрелов из Белгородской области эвакуировано более 13 тысяч детей, а в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции (КТО).

Выплаты по ОСАГО призвали повысить до 50 млн рублей.