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В МЭА ожидают новых рекордов предложения нефти

МЭА: в июле рост составил 230 тыс. б/с, а по году ожидаются рекордные 102 млн б/с

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Martin Meissner/AP

Согласно отчету Международного энергетического агентства, в июле предложение нефти на мировом рынке увеличилось на 230 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 103,4 млн баррелей. Об этом пишет ТАСС.

Основной причиной стало наращивание поставок рядом стран ОПЕК+, в частности Ираком и Саудовской Аравией. По прогнозам МЭА, в 2024 году предложение нефти продолжит расти — на 730 тыс. б/с до рекордных 102,9 млн б/с. Увеличение придется в основном на страны вне ОПЕК+ (+1,5 млн б/с), в то время как участники сделки ОПЕК+ сократят добычу на 760 тыс. б/с при сохранении добровольных ограничений.

«В 2025 году мировое предложение может вырасти еще на 1,9 млн б/с, почти до 105 млн б/с. Львиная доля — за счет не входящих в ОПЕК+ государств, сама ОПЕК+ нарастит добычу на 400 тыс. б/с», — отмечается в документе.

Июньские коммерческие запасы нефти в мире снизились на 26,2 млн баррелей после четырехмесячного роста. Снижение в странах ОЭСР (-19,5 млн) частично компенсировалось наращиванием запасов в других регионах (+17,5 млн).

В конце июля портфельный управляющий Сергей Бдоян заявил , что в случае победы Дональда Трампа на выборах США, он будет активно поддерживать увеличение добычи нефти и газа. Это контрастирует с экологической повесткой Байдена, который контролировал цены через стратегические запасы.

Ранее цена нефти Brent поднялась выше $82 за баррель.

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