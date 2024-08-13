В финской компании ожидают сокращений из-за проблем в экономике страны

Дочернее предприятие немецкой Siemens AG — финская компания Siemens Osakeyhtiössä — объявила о сокращении на 10% штата работников в Эстонии, Финляндии, а также Литве и Латвии. Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет об увольнении 43 человек, всего же в штате числятся 430 человек. Представители Siemens Osakeyhtiössä заявили, что меры жесткой экономии позволят сохранить конкурентоспособность компании, когда существуют условия ухудшающейся ситуации в экономике Финляндии и неизбежных сокращений.

Ожидается, что переговоры об изменениях внутри компании начнутся 19 августа. Они будут длиться в течение шести недель.

До этого сообщалось, что в Финляндии начал разгораться лесопромышленный кризис: стране стало не хватать древесины после запрета на импорт этого товара из России.

Ранее стало известно о проблеме русскоязычных бизнесменов в Финляндии.