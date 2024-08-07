Стало известно о проблеме русскоязычных бизнесменов в Финляндии

Русскоязычные бизнесмены стали чаще других сталкиваться с трудностями при открытии расчетных счетов в финских банках, сообщает портал Yle.

«Это происходит даже в тех случаях, когда предприниматель является гражданином Финляндии. Вероятно, причина проблем кроется в стране происхождения», — комментирует представитель Ассоциации предпринимателей Финляндии Петри Малинен.

В последнее время в Финляндии ужесточилось регулирование банков. Кредитные организации стали тщательнее проверять потенциальных клиентов в целях не допустить отмывание денег и финансирование терроризма.

До этого глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заблокировал сделки с недвижимостью у предпринимателя с гражданством России. 61-летний бизнесмен, чье имя не называется, планировал приобрести жилье для отдыха.

Ранее финские аграрии испугались ввода санкций ЕС на одну категорию товаров из России.