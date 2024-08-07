Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о проблеме русскоязычных бизнесменов в Финляндии

Yle: русскоязычные бизнесмены чаще других имеют проблемы в банках Финляндии

close
100%
Sergei Grits/AP

Русскоязычные бизнесмены стали чаще других сталкиваться с трудностями при открытии расчетных счетов в финских банках, сообщает портал Yle.

«Это происходит даже в тех случаях, когда предприниматель является гражданином Финляндии. Вероятно, причина проблем кроется в стране происхождения», — комментирует представитель Ассоциации предпринимателей Финляндии Петри Малинен.

В последнее время в Финляндии ужесточилось регулирование банков. Кредитные организации стали тщательнее проверять потенциальных клиентов в целях не допустить отмывание денег и финансирование терроризма.

До этого глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заблокировал сделки с недвижимостью у предпринимателя с гражданством России. 61-летний бизнесмен, чье имя не называется, планировал приобрести жилье для отдыха.

Ранее финские аграрии испугались ввода санкций ЕС на одну категорию товаров из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами