Кипрские налоговики начали отслеживать роскошь в соцсетях

Демонстрация богатства в социальных сетях может привлечь внимание налоговых органов Кипра. Об этом пишет местный портал Brief.

Как сообщает комиссар по налогам республики Сотирис Маркидис, его ведомство запустило механизм мониторинга соцмедиа на предмет рекламы роскошного образа жизни.

«У нас есть механизм, который контролирует социальные сети, и при необходимости мы приступаем к проверкам, как это уже было сделано», — заявил Маркидис.

Налоговики изучают публикации о дорогих авто, отпусках, вечеринках и других проявлениях богатства. Если размах не соответствует задекларированным доходам, это может стать поводом для выездной проверки с целью выявить возможное уклонение от налогов.

На прошлой неделе в Швейцарии начались острые дебаты вокруг предложения ввести 50%-ный налог на наследство свыше 50 млн франков. Инициатива вызвала опасения среди богатых предпринимателей, угрожающих покинуть страну, если закон будет принят.

Ранее Ивлеева погасила еще один долг перед налоговой.