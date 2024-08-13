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Россиянам назвали лучшее время для покупки ноутбука

Техноблогер Wylsacom: в середине осени самые выгодные цены на ноутбуки

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Не шарю!/YouTube

Самые выгодные цены на новые ноутбуки будут в середине осени и начале зимы, заявил техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom). Его слова приводит «360».

«Думаю, что прямо перед 1 сентября гнаться за ноутбуком смысла нет. <...> Цены будут максимально низкими перед вторым всплеском подорожания — это уже новогодние праздники», — поделился Wylsacom.

До этого крупные российские торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» решили ограничить цены на бытовую технику и электронику. В ближайшее время ритейлеры составят список товаров, цены на которые будут зафиксированы. Заморозка продлится до 30 сентября с возможным продлением.

До этого Apple вытеснили из пятерки ведущих поставщиков смартфонов в Китай. По итогам второго квартала топ-5 впервые в истории состоял полностью из китайских компаний.

Ранее в России подскочили продажи умных колонок.

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