Аналитик объяснил доллар выше 92 рублей

В ближайшее время курс юаня на бирже может повыситься до 12,2 рубля, а доллара на межбанковском рынке — до уровня около 95 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов, комментируя доллар выше 92 рублей.

«Укреплению доллара способствовал спрос на зарубежную валюту. Он мог быть спровоцирован обострением ситуации на российском геополитическом контуре. Кроме того, рубль может слабеть из-за роста покупок инвалют импортерами, которые налаживают альтернативные торгово-денежные каналы. Отчасти сказаться могло и более чем двукратное увеличение с 7 августа объема чистых продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила», — пояснил аналитик.

По его словам, на уровнях 12,2 рубля за юань и 95 рублей за доллар потенциал девальвационного импульса российской валюты видится исчерпанным, и, вероятнее всего, к концу августа рубль отыграет часть потерь.

Буйволов пояснил, что с будущей недели компании начнут готовиться к налоговому периоду, продавая дополнительные объемы валюты. Во-вторых, цены на нефть вернулись выше $80 за баррель Brent, что должно подпитывать валютное предложение. Аналитик добавил, что эффект от повышения ключевой ставки до 18% носит накопительный эффект, и рубль в ближайшей перспективе будет ощущать поддержку монетарного фактора.

По мнению эксперта, говорить о рисках девальвации и ухода доллара к трехзначным уровням не приходится, и наиболее вероятный сценарий — стабилизация курсов в районе 90 рублей за доллар на внебиржевом рынке и на уровне 11,9–12,2 рубля за юань на бирже.

13 августа курс доллара на внебиржевом рынке поднимался выше 92 рублей, а курс юаня на бирже — выше 13,1 рубля по данным на 14:17 мск.

Ранее аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на август.