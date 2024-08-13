Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Настроения инвесторов в Германии упали до двухлетнего минимума

Индекс ZEW зафиксировал рекордное падение уверенности инвесторов в ФРГ

close
100%
Markus Schreiber/AP

Индикатор экономических настроений ZEW для крупнейшей экономики Европы неожиданно снизился в августе, продемонстрировав самое резкое падение за последние два года. Об этом пишет Finacial Times.

Показатель упал на 22,6 пункта за месяц, достигнув отметки 19,2 пункта. Снижение оказалось почти в три раза больше, чем ожидали аналитики, опрошенные изданием.

«Экономические перспективы Германии разрушаются», — заявил президент ZEW Ахим Вамбах.

По его словам, высокая неопределенность, разочаровывающие данные по деловой активности в США и растущие опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке оказывают негативное влияние на экономические настроения.

Вамбах отметил, что все эти факторы способствуют снижению уверенности инвесторов в перспективах немецкой экономики.

До этого стало известно, за сколько РФ может потратить все свои финрезервы.

Ранее экономисты ухудшили прогноз роста ВВП Германии на 2024 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами