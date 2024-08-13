Инвестор рассказал, почему элитное жилье в Москве дорожает

Элитная недвижимость в Москве продолжает дорожать в течение 2024 года из-за высокого спроса на такое жилье. Об этом RuNews24.ru рассказал основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор Евгений Ходченков.

По его словам, такие проекты выводятся на рынок медленными темпами, поэтому в стране наблюдается дефицит элитных новостроек. В связи с этим спрос на них может превышать предложение, особенно в центральных районах Москвы. Помимо этого, предпочтения богатых россиян претерпели трансформацию, отметил инвестор. Теперь они рассматривают покупку жилья как надежную инвестицию, уточнил он.

«Они готовы увеличивать бюджеты для приобретения лучших вариантов. Средний запрашиваемый бюджет на вторичном рынке элитного жилья в Москве достиг рекордных 140 млн рублей в первом полугодии 2024 года. <…> Инвестиции в премиальное жилье по-прежнему остаются привлекательными для состоятельных покупателей, ценящих комфорт, приватность и престижность локации», — добавил Ходченков.

В начале августа данные компании «Метриум», с которыми ознакомилась «Газета.Ru», показали, что предложение в сегменте новостроек премиум-класса в Москве по итогам июня выросло до рекордных 477 тыс. «квадратов». В июне на столичном рынке премиального жилья реализовывались 60 проектов. Показатель стал максимальным за всю историю.

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