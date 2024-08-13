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Организатор выкупа замороженных активов россиян раскрыл его первые итоги

«Инвестпалата» завершила первый этап расчетов по обмену заблокированных активов

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loginovworkshop/Shutterstock/FOTODOM

«Инвестиционная палата» завершила первый этап расчетов по обмену заблокированных активов российских граждан. Об этом сообщает «Прайм».

«Несмотря на внешнее санкционное давление в период сбора заявок, организатору торгов удалось реализовать нерезидентам около четверти ИЦБ (ипотечных облигаций — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

По данным портала, сумма продажи составила порядка 8,1 миллиарда рублей. Эксперты отметили, что 708 тысяч физических лиц частично реализовали ценные бумаги, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний.

Ожидается, что средства за выкупленные у россиян иностранные ценные бумаги поступят на счета брокеров, а также доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов не позднее 13 августа.

До этого частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров ответил на сообщения о том, что Саудовская Аравия может реализовать долговые ценные бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию активов РФ.

Ранее россиянам рассказали о важных правилах инвестирования для новичков.

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