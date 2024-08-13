Глава Дагестана предложил местным жителям перечислить курянам зарплату за день

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале предложил жителям республики перечислить однодневный заработок на помощь жителям Курской области через региональный социальный фонд «Все вместе».

По словам главы региона, среди дагестанцев нет равнодушных к происходящему в Курской области, поэтому он предложил способ, как помочь пострадавшим жителям региона.

«Дорогие дагестанцы, предлагаю всем желающим перечислить свой однодневный заработок в фонд «Все вместе», – написал Меликов, добавив, что эти средства будут направлены жертвам атаки.

Также Меликов сообщил, что первую партию гуманитарной помощи курянам уже отправил дагестанский благотворительный фонд «Инсан». Кроме этого, он отметил, что в Дагестане уже отдыхают дети из Курской области, которые могут остаться на необходимое время.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

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Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.