В России ограничат цены на бытовую технику и электронику

Торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» добровольно ограничат цены на бытовую технику и электронику, пишет газета «Ведомости».

Изначально с предложением об ограничении стоимости товаров выступили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ретейлеры поддержали инициативу. В ближайшее время торговые сети составят перечень товаров, цены на которые будут зафиксированы. Заморозка продлится до 30 сентября с возможным продлением.

Ожидается, что эта мера окажет позитивное влияние на рынок, а также позволит повысить доступность востребованных товаров для россиян.

До этого производители смартфонов призвали правительство РФ не вводить запрет на продажу мобильных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore.

Ранее США пригрозили Турции последствиями за поставки технологий в Россию.